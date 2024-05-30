Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από την πολυτελή κηδεία ενός σκληρού Ιρλανδού γκάνγκστερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν 10 ημέρες.

Ο 30χρονος Stephen O'Reilly θάφτηκε μέσα σε χρυσό φέρετρο ενώ η φωτογραφία της κηδείας τον απεικόνιζε ημίγυμνο, σε πόζα μποντιμπίλντερ, να ανεβαίνει μία σκάλα προς τον παράδεισο, με λουλουδένια κορνίζα και λεζάντα «Ο αληθινός Πάμπλο. Ο ένας και μοναδικός γκάνγκστερ Ράιλι».

Ανάμεσα στον γκαγκστερικό διάκοσμο της εκκλησίας για την κηδεία ήταν ένα μεγάλο χρυσό χαρτόνι σαν δίσκος με «κόλλυβα», που απεικόνιζε συσκευασίες κοκαΐνης.

Επίσης, ένα χάρτινο περίστροφο σε μεγάλο μέγεθος κάτω από μια εικόνα του O'Reilly και ενός άλλου άνδρα, μαζί με μια λεζάντα που έγραφε: «Ο αδερφός μου Ντον Πάμπλο, Οικογένεια για πάντα» ( "My Brother Don Pablo, Familia Por Siempre").

