Η υπερπολυτελής, εξταβαγκάντζα κηδεία Ιρλανδού γκάγκστερ – Χρυσό φέρετρο και «κόλλυβα» κοκαίνης

Η φωτογραφία της κηδείας τον απεικόνιζε ημίγυμνο, σε πόζα μποντιμπίλντερ, να ανεβαίνει μία σκάλα προς τον παράδεισο

κηδεία Ιρλανδού γκαγκστερ

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι εικόνες από την πολυτελή κηδεία ενός σκληρού Ιρλανδού γκάνγκστερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο πριν 10 ημέρες.  

Ο 30χρονος Stephen O'Reilly θάφτηκε μέσα σε χρυσό φέρετρο ενώ η φωτογραφία της κηδείας τον απεικόνιζε ημίγυμνο, σε πόζα μποντιμπίλντερ, να ανεβαίνει μία σκάλα προς τον παράδεισο,  με λουλουδένια κορνίζα και λεζάντα «Ο αληθινός Πάμπλο. Ο ένας και μοναδικός γκάνγκστερ Ράιλι». 

Photos from the funeral show printed pictures of tattooed O'Reilly topless and flexing with the words: 'The real Pablo. The one and only Gangster Reilly'

Ανάμεσα στον γκαγκστερικό διάκοσμο της εκκλησίας για την κηδεία ήταν ένα μεγάλο χρυσό χαρτόνι σαν δίσκος με «κόλλυβα», που απεικόνιζε συσκευασίες κοκαΐνης. 

One display depicted a container full of white powder with the words 'no comment'

Επίσης, ένα χάρτινο περίστροφο σε μεγάλο μέγεθος κάτω από μια εικόνα του O'Reilly και ενός άλλου άνδρα, μαζί με μια λεζάντα που έγραφε: «Ο αδερφός μου Ντον Πάμπλο, Οικογένεια για πάντα»  ( "My Brother Don Pablo, Familia Por Siempre"). 

One more saw a gun cutout below an image of O'Reilly and another man, alongside a caption that read: 'My Brother Don Pablo, Familia Por Siempre'

Πηγή: skai.gr

