Jennifer Lopez: Ακύρωσε την περιοδεία της - «Είμαι συντετριμμένη...»

Σίγουρα, αυτή δεν είναι μια καλή περίοδος για την προσωπική ζωή της JLo – και από ότι φαίνεται ούτε για την επαγγελματική

Εν μέσω των χιλιάδων δημοσιευμάτων και φημών ότι η ίδια και ο σύζυγός της, Μπεν Αφλεκ (Ben Affleck) χωρίζουν, η Τζένιφερ Λοπεζ (Jennifer Lopez) ανακοίνωσε την Παρασκευή το βράδυ, με ένα προσωπικό μήνυμα στα social media, την ακύρωσης της περιοδείας της "This Is Me... Live" , «για να είναι με τα παιδιά της, την οικογένεια και τους στενούς της φίλους”».

«Είμαι τελείως συντετριμμένη και στενοχωρημένη που σας απογοήτευσα. Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δεν θα το έκανα αυτό αν δεν αισθανόμουν ότι ήταν απολύτως απαραίτητο. Σας υπόσχομαι ότι θα επανορθώσω και θα είμαστε ξανά όλοι μαζί. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά...» έγραψε η Λατίνα σταρ στους θαυμαστές της.

Μία ημέρα νωρίτερα, το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί ξανά,- μετά από και δύο εβδομάδες, - στην αποφοίτηση της 18χρονης κόρης του Άφλεκ, Violet.

Ομως, ούτε ο Άφλεκ ούτε η Λόπεζ έδειχναν χαρούμενοι, όπως σχολίασαν τα ξένα μέσα.



