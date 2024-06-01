Κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε παιδιά και ηλικιωμένους καταγράφηκαν τις τελευταίες ώρες σε Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο Μαγνησιας, με τις πρώτες υποψίες να πέφτουν στο νερό που καταναλώνουν οι δημότες.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Ρήγα Φεραίου σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ αποφάσισε τη μη χρήση του νερού του δικτύου ενώ διαπιστευμένο χημικό εργαστήριο και η Διεύθυνση υγείας έχουν προβεί σε δειγματοληψία ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι.

Σε αναμονή των αποτελεσμάτων και κατόπιν των υποδείξεων του ΕΟΔΥ συστήνεται στους πολίτες:

-να μην γίνεται κατανάλωση νερού από τους κατοίκους των περιοχών Ριζομύλου και Στεφανοβικείου από το δίκτυο ύδρευσης για ανθρώπινη χρήση( πόση, μαγείρεμα, και προπαρασκευή τροφής -οι υπεύθυνοι των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου στην παραγωγική διαδικασία τροφίμων, ποτών γλυκών, άρτου κλπ ώσπου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά του».

