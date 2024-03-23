Ώρα της Γης 2024: Σβήνουν απόψε τα φώτα για την προστασία του πλανήτη

Σήμερα 23 Μαρτίου 2024, σβήνουμε για μία ολόκληρη ώρα τα φώτα για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη.

Η Ώρα της Γης 2024 θα γιορταστεί για 18η χρονιά σήμερα, Σάββατο 23 Μαρτίου. Έτσι, στις 20:30 το απόγευμα σβήνουμε για μία ολόκληρη ώρα τα φώτα για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία του πλανήτη. Για 60 λεπτά θα βυθιστούν στο σκοτάδι εκατοντάδες αξιοθέατα, μνημεία, φορείς και επιχειρήσεις από όλο τον κόσμο που ενώνουν τις φωνές τους.

Σύμφωνα με τη WWF, η «Ώρα της Γης» απευθύνει και φέτος ένα κάλεσμα σε όλους να αφιερώσουν 60 πολύτιμα λεπτά, προκειμένου να υλοποιήσουν απλές, αλλά ουσιαστικές δράσεις που θα ενδυναμώσουν τη σχέση τους με τη φύση.

Πηγή: skai.gr

