Έτσι έπιασαν την σπείρα που «σήκωνε» αυτοκίνητα- Εξιχνιάστηκαν 35 κλοπές

Από το Τμήμα Ασφαλείας Μεγαρέων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την 1-4-2024, οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Μεγάρων, σε συνεργασία με Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής Αττικής σε περιοχές της Αττικής, κατά την οποία συνελήφθησαν -4- μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα -7- άτομα, -2- εκ των οποίων είναι έγκλειστοι σε Κατάστημα Κράτησης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, πλαστογραφία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους μεταξύ των μελών της, η δράση της οποίας χρονολογείται τουλάχιστον από τον Μάιο του 2023.

Τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων με ιδιαίτερα αυξημένη αγοραστική ζήτηση, με συγκεκριμένο τρόπο δράσης (modus operandi) και με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Ως προς τον τρόπο δράσης, τα μέλη επέλεγαν να προβαίνουν στην αφαίρεση οχημάτων κατά της νυχτερινές ώρες, και στη συνέχεια τα στάθμευαν αρχικά για κάποιο χρονικό διάστημα, αντικαθιστώντας τις πινακίδες τους με πινακίδες που αντιστοιχούν σε όχημα ίδιου τύπου, προκειμένου να αποφευχθεί ο εντοπισμός τους.

Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος τα μετέφεραν σε κατοικία- «διαλυτήριο», προβαίνοντας είτε στην παραποίηση τους, είτε στη αποσυναρμολόγησή τους με σκοπό την πώληση των μερών τους ως ανταλλακτικά.

Έπειτα, προέβαιναν σε αναζήτηση οχημάτων τα οποία ήταν ίδιας μάρκας-μοντέλου με τα κλεμμένα οχήματα και είχαν υποστεί ζημιά ή είχαν εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, με αποτέλεσμα να έχουν χαμηλή τιμή πώλησης.

Με την απόκτηση των προαναφερθέντων νόμιμων οχημάτων, προέβαιναν στην αποκοπή του εντυπωμένου αριθμού πλαισίου και την αποξήλωση τυχόν αναγνωριστικών αυτοκόλλητων, τα οποία στη συνέχεια επικολλούσαν στα αφαιρεθέντα οχήματα.

Επιπλέον, φρόντιζαν μέσω κλειθροποιών που συνεργάζονταν, να κατασκευάσουν κλειδιά αντίγραφα για τα παραποιημένα οχήματα.

Με την ολοκλήρωση της παραποίησης του κλαπέντος οχήματος, φρόντιζαν να εκδοθούν όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά του έγγραφα και οι πινακίδες κυκλοφορίας ενώ μεριμνούσαν ώστε τα παραποιημένα οχήματα να περάσουν τον έλεγχο ΚΤΕΟ παραποιώντας τις ενδείξεις χιλιομέτρων των κοντέρ.

Τέλος, στάθμευαν τα οχήματα, μέχρι την πώληση τους, σε διάφορα σημεία τα οποία χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες».

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, και συγκεκριμένα:

ο 36χρονος κατείχε τον αρχηγικό ρόλο, ήταν αποκλειστικός ρυθμιστής της λειτουργίας της οργάνωσης, ενώ διατηρούσε επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων μέσω της οποίας μεταπωλούσαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα, είτε ως ανταλλακτικά, είτε ως οχήματα με παραποιημένα στοιχεία. Κατεύθυνε τις ενέργειες των μελών της οργάνωσης, φροντίζοντας για την παραλαβή, αποθήκευση και περαιτέρω διάθεση των οχημάτων. Επιπλέον, διαχειρίζονταν τις χρηματικές ροές για την λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης,

ο 36χρονος και ο 35χρονος λειτουργούσαν σε άμεση εξάρτηση με το αρχηγικό μέλος της οργάνωσης. Είχαν κομβικό ρόλο στην λειτουργία της οργάνωσης καθώς είχαν εξακριβωμένη συμμετοχή σε κλοπές ενώ συμμετείχαν και στη διάλυση των αφαιρεθέντων οχημάτων καθώς και στην μεταπώληση των ανταλλακτικών τους,

οι δύο 33χρονοι και ο 31χρονος είχαν εξακριβωμένη συμμετοχή σε κλοπές ενώ συμμετείχαν και στη διάλυση των αφαιρεθέντων οχημάτων καθώς και στην μεταπώληση των ανταλλακτικών τους,

ο 27χρονος, ο 40χρονος, ο 63χρονος και ο 37χρονος, συνέδραμαν στην παραποίηση-πλαστογραφία των οχημάτων και παρείχαν διευκολύνσεις για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταβιβάσεων τους. Επιπλέον ο 40χρονος διατηρούσε συνεργείο-φανοποιείο οχημάτων μέσω του οποίου πωλούνταν τα κλεμμένα οχήματα ως παραποιημένα και

ο 23χρονος, μέσω του τηλεφωνικού του αριθμού, διαχειρίζονταν τις επαφές με τους επίδοξους αγοραστές.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-3- κλεμμένα οχήματα,

-20- οχήματα, των οποίων η νόμιμη προέλευση εξετάζεται,

πλήθος πινακίδων κυκλοφορίας,

διαγνωστικά εγκεφάλου αυτοκινήτων,

ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός ανταλλακτικών – εξαρτημάτων οχημάτων,

πλήθος κλειδιών οχημάτων,

πλήθος κινητών τηλεφώνων και καρτών sim και

το χρηματικό ποσό των -19.510- ευρώ.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιαστεί -35- περιπτώσεις κλοπών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δράσης συνεχίζονται.

