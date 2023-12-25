Ένας νεκρός και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα (05:20) στο 53ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

Όχημα που οδηγούσε 54χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα με οδηγό έναν 78χρονο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο δημοσίας χρήσης όχημα που οδηγούσε ένας 51χρονος. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 78χρονου και ο τραυματισμός του 54χρονου. Τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων ανέλαβε η Πυροσβεστική. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.