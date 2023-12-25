Ένας νεκρός και ένας τραυματίας ήταν ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε τα ξημερώματα (05:20) στο 53ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.
Όχημα που οδηγούσε 54χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα με οδηγό έναν 78χρονο και στη συνέχεια συγκρούστηκε με άλλο δημοσίας χρήσης όχημα που οδηγούσε ένας 51χρονος. Αποτέλεσμα των συγκρούσεων ήταν ο θανάσιμος τραυματισμός του 78χρονου και ο τραυματισμός του 54χρονου. Τον απεγκλωβισμό των εμπλεκομένων ανέλαβε η Πυροσβεστική. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πέλλας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.