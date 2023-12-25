Λογαριασμός
Μεσσηνία: 56χρονος μαχαίρωσε τον αδερφό του στα Φιλιατρά

Mαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα τον 49χρονο αδερφό του στην κεντρική πλατεία Φιλιατρών

Αστυνομία

Αναστάτωση επικράτησε χθες το βράδυ στην κεντρική πλατεία Φιλιατρών, όταν 56χρονος με σουγιά μαχαίρωσε στην κοιλιακή χώρα τον 49χρονο αδερφό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του tharrosnews.gr ο 49χρονος διακομίστηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, στο Νοσοκομείο Καλαμάτας όπου παραμένει χωρίς πλέον να κινδυνεύει η ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες αιτία της συμπλοκής, ήταν προσωπικές διαφορές που είχαν τα δύο αδέρφια, ενώ σε βάρος του 56χρονου που συνελήφθη από αστυνομικούς της Β΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, σχηματίσθηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Πηγή: tharrosnews.gr

