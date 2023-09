Έσβησε η φωτιά στον Έβρο- Σε επιφυλακή η πυροσβεστική για αναζωπυρώσεις Ελλάδα 22:00, 04.09.2023 linkedin

Σε ολόκληρη τη δασική περιοχή δεν υπάρχει πλέον ενεργή εστία, αλλά το εύρος της έκτασης που έχει καεί και η ένταση του ανέμου υποχρεώνει τις δυνάμεις κατάσβεσης σε διαρκή επαγρύπνηση.