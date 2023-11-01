Έσπασαν τα ακυρωτικά μηχανήματα στον ΗΣΑΠ στα Πευκάκια

Τα ακυρωτικά μηχανήματα στον ΗΣΑΠ στα Πευκάκια έσπασαν άγνωστα άτομα μετά την πορεία στα Πευκάκια.

Σημειώνεται ότι η αστυνομία προχώρησε σε 9 προσαγωγές στο Νέο Ηράκλειο κάτοπιν προληπτικών ελέγχων πριν τα συλλαλητήρια που είχαν προγραμματιστεί με αφορμή την επέτειο 10 ετών απο τη δολοφονία των 2 μελών της Χρυσής Αυγής, Μάνου Καπελώνη και Γιώργου Φουντούλη.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η αστυνομική παρουσία στην περιοχή για την αποφυγή επεισοδίων

Τα ΜΑΤ έκαναν φραγμό στην αντιφασιστική πορεία ενώ λίγο πριν από τις 6.30 το απόγευμα νέος συναγερμός σήμανε στην αστυνομία, καθώς αντιεξουσιαστές άρχισαν να συγκεντρώνονται στα Πευκάκια.

Πηγή: skai.gr

