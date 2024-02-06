Σε κάθειρξη 19 ετών και 4 μηνών καταδικάστηκε από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης ο 44χρονος «πρωταγωνιστής» φονικού επεισοδίου που διαδραματίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2018 στην Κρύα Βρύση Πέλλας, όταν άνοιξε πυρ με την κυνηγετική καραμπίνα του, τραυματίζοντας θανάσιμα μια 69χρονη, γιαγιά μιας 28χρονης, την οποία ο «πολιορκούσε» ερωτικά.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 44χρονο (σήμερα) δράστη για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας (κατά συρροή), αναγνωρίζοντας ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής. Κατά συνέπεια, η κατηγορία μετατράπηκε, με συνέπεια να «σπάσει» η ποινή των ισοβίων που τού είχε επιβληθεί στο πρωτόδικο δικαστήριο (ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 34 ετών). Μετά την ετυμηγορία των δικαστών, ο 44χρονος επέστρεψε στις φυλακές για να εκτίσει την ποινή του.

Το φονικό συνέβη έξω από το οικογενειακό σπίτι της 28χρονης, ενώ είχε προηγηθεί επεισόδιο ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς της και τον 44χρονο, από τον οποίο ζητούσαν να μην ασχολείται άλλο με τη γυναίκα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά το ίδιο επεισόδιο ο 44χρονος, με προβλήματα ψυχικής υγείας, είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού, κάτι που φαίνεται πως τον οδήγησε στην απόφαση να φύγει από το σημείο και να επιστρέψει λίγη ώρα αργότερα με την καραμπίνα.

Ο ίδιος φέρεται να πυροβόλησε συνολικά 9 φορές και μία από τις σφαίρες πέτυχε την 69χρονη, η οποία σκοτώθηκε ακαριαία. Από τα σκάγια της καραμπίνας τραυματίστηκε στο χέρι και η αδελφή της 28χρονης. Ακολούθως, ο 44χρονος φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας, ενώ ο γιος της 69χρονης και δύο φίλοι του τον κυνήγησαν και τον ξυλοκόπησαν, παρασύροντάς τον με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο πρώτος.

Ο 44χρονος νοσηλεύτηκε επί μήνες σε νοσοκομείο και κατάφερε να επιζήσει των βαρύτατων τραυμάτων του.

Για τον λόγο αυτό, τόσο ο γιος της παθούσας όσο και οι δύο φίλοι του κατέστησαν κατηγορούμενοι για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και καταδικάστηκαν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ο πρώτος σε κάθειρξη 6 ετών και οι υπόλοιποι σε φυλάκιση 4 ετών (στο Εφετείο δεν εμφανίστηκαν να υποστηρίξουν την έφεση).

Ο εισαγγελέας της Έδρας ζήτησε την ενοχή του βασικού κατηγορούμενου με αναγνώριση ελαφρυντικού, ενώ σχολιάζοντας τις ενέργειες των συγκατηγορουμένων του είπε πως «τον βρήκαν τραυματισμένο και τον χτύπησαν ανελέητα», προσθέτοντας ότι επρόκειτο για «περίτρανη και ακραία περίπτωση αυτοδικίας».

Στην απολογία του, ο 44χρονος ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Όταν πήγα από εκεί την πρώτη φορά με έβρισαν, με χτύπησαν και με έδιωξαν. Δεν ήθελα να σκοτώσω, δεν σημάδεψα κανέναν. Οι βολές μου ήταν διαγώνιες, όχι ευθύβολες. Είμαι πολύ οξύθυμος, νευριάζω πολύ εύκολα και αντιδρώ χωρίς να καταλάβω».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

