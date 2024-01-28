Τραγικό θάνατο βρήκε χθες τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης του Πειραιά, 18χρονος.

Τα αίτια του θανάτου του διερευνώνται, ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο άτυχος νέος φαίνεται πως είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

Μεταφέρθηκε σε ημιλιπόθυμη κατάσταση με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ από το νυχτερινό κέντρο στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπη προσπάθεια για να σώσουν την ζωή του, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η νεκροψία-νεκροτομή της σορού αλλά και οι τοξικολογικές εξετάσεις.

Σημειώνεται ότι κατά την έρευνα που έγινε μετά το συμβάν στο κέντρο διασκέδασης, συνελήφθησαν δύο άτομα για το νόμο περί όπλων.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ο ένας γεννηθείς το 1987 και ο άλλος το 1982.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Στην αυτόφωρη σύλληψη δύο ημεδαπών ηλικίας 37 και 42 ετών προχώρησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στον Πειραιά, καθώς κατείχαν όπλα ενώ επίσης προέβαλαν και σθεναρή αντίσταση.

Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω εντοπίστηκαν, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων της ανωτέρω Υπηρεσίας, έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ωστόσο στη θέα των αστυνομικών προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, εξάγοντας ο καθένας από ένα πιστόλι.

Οι αστυνομικοί αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν, παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ενώ στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο πιστόλια, από τα οποία το ένα διαπιστώθηκε ότι είχε κλαπεί την 12-06-2020 από αστυνομικό, καθώς και 20 φυσίγγια που περιέχονταν στις γεμιστήρες αυτών.

Σημειώνεται ότι ο ένας από τους συλληφθέντες περιλαμβάνεται σε δικογραφία για εκβιάσεις σε βάρος καταστηματαρχών, ενώ και οι δύο έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- επικίνδυνες σωματικές βλάβες, εκβιάσεις, απειλές, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας για τη ρατσιστική βία. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Πηγή: skai.gr

