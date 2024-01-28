Λογαριασμός
Κρήτη: Μάχη για τη ζωή δίνει δίχρονο αγοράκι μετά από τροχαίο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ

Το παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Τροχαίο

Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται διασωληνωμένο το δύο ετών αγοράκι, που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής, στο Παλαιόκαστρο, λίγο πριν την Λυγαριά.

Τα άλλα δύο άτομα που τραυματίστηκαν είναι σε καλή κατάσταση, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο Creta24, ο αναπληρωτής Διοικητής του ΠαΓΝΗ Στέλιος Κτενιαδάκης.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε καλή κατάσταση, άλλος ένας τραυματίας.

Όπως έγραψε το Creta24, το συμβάν σημειώθηκε, όταν η ασημί κλούβα κατέβαινε από Αγία Πελαγία και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μπήκε στο αντίθετο ρεύμα με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το λευκό όχημα.

Στο σημείο βρέθηκαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική για των απεγκλωβισμό των τραυματιών και η τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

τροχαίο

Πηγή: creta24.gr

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Κρήτη παιδί
