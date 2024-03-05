Την τρίωρη καθυστέρηση πρωινής πτήσης από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» της Αλεξανδρούπολης προς την Αθήνα είχε ως αποτέλεσμα η επίθεση σμήνους πουλιών που δέχτηκε το αεροσκάφος κατά την απογείωσή του.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αερολιμενάρχης Στέλιος Ζαντανίδης, το αεροπλάνο, αναχωρώντας από την Αλεξανδρούπολη στις 11.05, χτύπησε πουλιά και ακολουθώντας το πρωτόκολλο ασφαλείας άμεσα επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Δημόκριτος», όπου παραμένει για έλεγχο.

Οι επιβάτες της πτήσης επιβιβάστηκαν περίπου τρεις ώρες αργότερα σε άλλο αεροσκάφος, το οποίο απογειώθηκε στις 14.10.

Σύμφωνα με τον κ. Ζαντανίδη, το φαινόμενο της επίθεσης πουλιών σε αεροπλάνα είναι σπάνιο και συμβαίνει μόλις στο 1% των πτήσεων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.