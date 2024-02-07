Λογαριασμός
Έκαψαν λάστιχα και άχυρα οι αγρότες στον Πλατύκαμπο - Βίντεο

Η ΠΑΘΕ έκλεισε συμβολικά από τους πεζούς αγρότες για περίπου 30 λεπτά

Λάρισα

Διαπραγματεύσεις με την αστυνομία έχουν αυτήν την ώρα οι αγρότες με τους αστυνομικούς στη Λάρισα με αίτημα να τους επιτραπεί να αποκλείσουν συμβολικά με τα τρακτέρ τους τη νέα εθνική οδό στον Πλατύκαμπο.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν τους επιτράπηκε με τους αγρότες να καίνε αυτή την ώρα λάστιχα, άχυρα και καδρόνια μπροστά στους αστυνομικούς. Η ΠΑΘΕ έκλεισε συμβολικά με τους πεζούς αγρότες για περίπου 30 λεπτά.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: onlarissa.gr

TAGS: Λάρισα Αγρότες
