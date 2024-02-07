Διαπραγματεύσεις με την αστυνομία έχουν αυτήν την ώρα οι αγρότες με τους αστυνομικούς στη Λάρισα με αίτημα να τους επιτραπεί να αποκλείσουν συμβολικά με τα τρακτέρ τους τη νέα εθνική οδό στον Πλατύκαμπο.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν τους επιτράπηκε με τους αγρότες να καίνε αυτή την ώρα λάστιχα, άχυρα και καδρόνια μπροστά στους αστυνομικούς. Η ΠΑΘΕ έκλεισε συμβολικά με τους πεζούς αγρότες για περίπου 30 λεπτά.

Δείτε βίντεο:

