Τον Μάρτιο το πανελλαδικό πρόγραμμα κατάρτισης τεχνικών ψυκτικών φυσικού αερίου

Τον Μάρτιο ξεκινάει πανελλαδικό πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης των τεχνικών ψυκτικών, αναφορικά με τη χρήση του φυσικού αερίου με πρωτοβουλία της Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος μαζί με το Πολυτεχνείο και το ΚΕΚ της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας.

Αυτό ανακοινώθηκε στις εργασίες του 24ου συνεδρίου και της γενικής συνέλευσης Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ) που πραγματοποιήθηκαν, πρόσφατα, στη Βέροια, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ.

Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) Γιώργος Καββαθάς και ο γενικός γραμματέας της συνομοσπονδίας Δημήτρης Βαργιάμης, συμμετείχαν στο συνέδριο κατά το οποίο συζητήθηκαν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο, όσο και προβλήματα που αφορούν τους επαγγελματίες, ανάμεσα τους το θέμα των αδειοδοτήσεων και πιστοποιήσεων, η μη εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού 517/2014 και γενικότερα ζητήματα που αφορούν τα τεχνικά επαγγέλματα.

