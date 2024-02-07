Ξεκίνησαν τους συντονισμένους αποκλεισμούς στην Εθνική οδό οι αγρότες, διακόπτοντας την κυκλοφορία τόσο στην Καρδίτσα, όσο και στο Κάστρο Βοιωτίας, ενώ προχώρησαν στον αποκλεισμό και της παλιάς εθνικής στο ύψος του Στεφανοβίκειου, στην Λάρισα, μετά τις 5.00 το απόγευμα.

Δείτε βίντεο από την κινητοποίηση:

Οι αγρότες που άρχισαν από χθες το βράδυ τους συμβολικούς αποκλεισμούς εθνικών και επαρχιακών οδών και τελωνείων, ζητούν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό έως την Πέμπτη και τον καλούν να δώσει λύσεις.

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης απηύθυνε πρόσκληση για διάλογο στους αγρότες να έρθουν ακόμη και σήμερα στην Αθήνα.

Καρδίτσα

Στις 5.30 το απόγευμα οι αγρότες προχώρησαν με τα πόδια στον αποκλεισμό του Ε65 στην Καρδίτσα. Δείτε βίντεο:

Έκλεισαν την Εθνική και στο Κάστρο, στη Βοιωτία

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στην περιοχή του Κάστρου Βοιωτίας αφού πριν λόγο έκλεισαν την εθνική οδό στο ρεύμα προς Αθήνα στο 110 χιλ της ΠΑΘΕ και δεν αποκλείεται στη συνέχεια να κλείσουν και το ρεύμα προς Λαμία. Ήδη η Τροχαία έχει κάνει εκτροπή στην κυκλοφορίας από την περιοχή του Μαρτίνου και μέχρι το Ακραίφνιο

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

