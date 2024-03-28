Ανακοινώθηκε και επίσημα, το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, στην Ελλάδα, εν’ όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.
Στις 16 Απριλίου θα διεξαχθεί η τελετή της Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και μέχρι τις 26 Απριλίου η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.
Πρωθιερέα στην Τελετή Αφής θα είναι η Μαίρη Μηνά, η οποία και θα παραδόσει την Φλόγα στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο.
Στις 26 Απριλίου, η Ολυμπιακή Δάδα θα έρθει στην Αθήνα και η παράδοση της Φλόγας στο Παρίσι θα γίνει σε ειδική τελετή στο Καλλιμάρμαρο (Παναθηναϊκό Στάδιο).
Αναλυτικά το πρόγραμμα
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ «ΠΑΡΙΣΙ 2024»
1η ημέρα: ΤΡΙΤΗ 16/4/2024
ΑΦΗ ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑΣ- ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΑΡΧ.ΗΛΙΔΑ -ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ -ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΠΥΡΓΟΣ- ΖΑΧΑΡΩ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
2η ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4/2024
ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ-ΣΠΑΡΤΗ-ΤΕΓΕΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΝΕΜΕΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΛΙΜΑΝΙ ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
3η ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2024
ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΝΩΣΣΟΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΧΑΝΙΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ)
4η ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2024
ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ–ΝΑΞΟΣ- ΠΑΡΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
5η ημέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4/2024
ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΥΕΘΑ -ΕΟΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΟΑΚΑ – ΔΕΛΦΟΙ- ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
6η ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4/2024
ΒΟΛΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -ΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΟΥΜΠΑ-ΟΛΥΜΠ.ΜΟΥΣΕΙΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
7η ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2024
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΧ.ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΚΑΒΑΛΑ – ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
8η ημέρα: ΤΡΙΤΗ 23/4/2024
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ -ΒΕΡΟΙΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΑΙΓΕΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
9η ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4/2024
ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
10η ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 25/4/2024
ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ – ΠΑΤΡΑ – ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΜΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΜΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
11η ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2024
ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΜΕΓΑΡΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ- ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ- ΚΠΙΣΝ – ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ)
