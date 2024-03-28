Ανακοινώθηκε και επίσημα, το πρόγραμμα της Ολυμπιακής Λαμπαδηδρομίας, στην Ελλάδα, εν’ όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Στις 16 Απριλίου θα διεξαχθεί η τελετή της Αφής της Φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία και μέχρι τις 26 Απριλίου η Ολυμπιακή Φλόγα θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα.

Πρωθιερέα στην Τελετή Αφής θα είναι η Μαίρη Μηνά, η οποία και θα παραδόσει την Φλόγα στoν πρώτο Λαμπαδηδρόμο, Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο.

Στις 26 Απριλίου, η Ολυμπιακή Δάδα θα έρθει στην Αθήνα και η παράδοση της Φλόγας στο Παρίσι θα γίνει σε ειδική τελετή στο Καλλιμάρμαρο (Παναθηναϊκό Στάδιο).

Αναλυτικά το πρόγραμμα

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ «ΠΑΡΙΣΙ 2024»

1η ημέρα: ΤΡΙΤΗ 16/4/2024

ΑΦΗ ΟΛΥΜΠ.ΦΛΟΓΑΣ- ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΑΡΧ.ΗΛΙΔΑ -ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ -ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΠΥΡΓΟΣ- ΖΑΧΑΡΩ – ΦΙΛΙΑΤΡΑ – ΠΥΛΟΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

2η ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 17/4/2024

ΠΥΛΟΣ-ΜΕΘΩΝΗ-ΣΠΑΡΤΗ-ΤΕΓΕΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ-ΜΥΚΗΝΕΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ-ΝΕΜΕΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΛΙΜΑΝΙ ( ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

3η ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 18/4/2024

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΚΝΩΣΣΟΣ- ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΡΕΘΥΜΝΟ-ΧΑΝΙΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΚΑΡΑΒΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ)

4η ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/4/2024

ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑΣ- ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ–ΝΑΞΟΣ- ΠΑΡΟΣ – ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΑΚΡΟΠΟΛΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

5η ημέρα: ΣΑΒΒΑΤΟ 20/4/2024

ΑΚΡΟΠΟΛΗ – ΥΕΘΑ -ΕΟΕ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΟΑΚΑ – ΔΕΛΦΟΙ- ΛΑΜΙΑ – ΒΟΛΟΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

6η ημέρα: ΚΥΡΙΑΚΗ 21/4/2024

ΒΟΛΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ- ΤΡΙΚΑΛΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ -ΜΕΤΕΩΡΑ-ΤΟΥΜΠΑ-ΟΛΥΜΠ.ΜΟΥΣΕΙΟ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

7η ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ 22/4/2024

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΑΡΧ.ΦΙΛΙΠΠΟΙ – ΚΑΒΑΛΑ – ΞΑΝΘΗ – ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

8η ημέρα: ΤΡΙΤΗ 23/4/2024

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ -ΒΕΡΟΙΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ – ΑΙΓΕΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

9η ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ 24/4/2024

ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΚΕΡΚΥΡΑ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

10η ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ 25/4/2024

ΚΕΡΚΥΡΑ – ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ – ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟ – ΠΑΤΡΑ – ΟΙΚΙΑ ΠΑΛΑΜΑ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΜΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)

11η ημέρα: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/4/2024

ΚΟΡΙΝΘΟΣ- ΜΕΓΑΡΑ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ- ΛΑΥΡΙΟ – ΣΟΥΝΙΟ- ΚΠΙΣΝ – ΑΘΗΝΑ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΦΛΟΓΑΣ)

Πηγή: skai.gr

