Θεσσαλονίκη: Βα και εκδικητική πορνογραφία σε βάρος της συντρόφου του

Στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο παραπέμφθηκε να δικαστεί ένας 40χρονος, ο οποίος συνελήφθη μετά την καταγγελία της συντρόφου του για ενδοοικογενειακή βία και για εκδικητική πορνογραφία.

Συνελήφθη στις 25 Μαρτίου 2024 από αστυνομικούς του ΑΤ Αμπελοκήπων-Μενεμένης Θεσσαλονίκης.

Η εισαγγελέας του απήγγειλε τις εξής κατηγορίες: Σωματική βλάβη σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης, κατ’ εξακολούθηση και εκδικητική πορνογραφία.

Το περιστατικό έγινε την 25 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, σε διαμέρισμα της Ευκαρπίας Θεσσαλονίκης.

Έγκληση υπέβαλε η 40χρονη σύντροφος, μητέρα δύο κοριτσιών από προηγούμενο γάμο η οποία κατήγγειλε ότι ο φερόμενος ως δράστης την άρπαξε από τον λαιμό και την πέταξε πάνω σε ένα έπιπλο του μπάνιου και στη συνέχεια ενώ εκείνη προσπάθησε να ξεφύγει, την άρπαξε ξανά από τον λαιμό και την έσυρε περίπου δύο μέτρα, έως την εξώπορτα της οικίας τους.

Επιπλέον, ανέφερε ότι, στις 5 Μαΐου 2023 και στις 27 Αυγούστου 2023, στο ίδιο διαμέρισμα ο 40χρονος άσκησε σωματική βία εναντίον της, προκαλώντας της μώλωπες και δαγκώνοντας αυτήν, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την απειλούσε ότι θα κάνει κακό στις δύο ανήλικες κόρες της και ότι θα κοινοποιήσει δημόσια φωτογραφίες της και προσωπικές συνομιλίες της, που είχε αποσπάσει με άγνωστο τρόπο από λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου η παθούσα να μη διακόψει τη σχέση τους.

Συγκεκριμένα, η καταγγέλλουσα ανέφερε ότι διατηρεί σχέση περίπου 5 χρόνια με τον 40χρονο και ότι συγκατοικούν τα τελευταία τρία χρόνια σε διαμέρισμα όπου διαμένουν μαζί με τις δύο κόρες της που έχει αποκτήσει από προηγούμενο γάμο της.

Σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή της συγκατοίκησης άρχισαν έντονα προβλήματα στη σχέση του διότι ο σύντροφος της τη ζήλευε παράφορα και χωρίς λόγο και αιτία.

Η ζήλια του σε συνδυασμό με την καθημερινή κατανάλωση αλκοόλ είχε σαν αποτέλεσμα την κατά καιρούς σωματική της κακοποίηση και την καθημερινή λεκτική και ψυχολογική της κακοποίηση, όπως επισήμανε στους αστυνομικούς.

«Θέλει να ελέγχει και την παραμικρή μου κίνηση τηλεφωνώντας μου αμέτρητες φορές μέσα στην ημέρα ακόμη και στην ώρα εργασίας μου και εγώ αναγκάζομαι να απαντώ για να μην τον εκνευρίσω, με κίνδυνο να χάσω τη δουλειά μου» είπε η 40χρονη.

Το επίδικο περιστατικό έγινε την ημέρα της ονομαστικής της γιορτής οπότε μετά την αποχώρηση των καλεσμένων- συγγενών της γυναίκας, ο 40χρονος όντας πιωμένος της ζήτησε επιτακτικά το κινητό της για να το ελέγξει και μετά την άρνηση της, ακολούθησε το προαναφερόμενο περιστατικό.

Όσον αφορά την «εκδικητική πορνογραφία» η παθούσα ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος έχει αποκτήσει με άγνωστο τρόπο φωτογραφίες με το μπούστο της τις οποίες απειλούσε ότι θα τις στείλει παντού χωρίς τη θέληση της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.