Επεισόδια σημειωθήκαν πριν από λίγο έξω από τη Νομική όταν κουκουλοφόροι επιτεθήκαν με πέτρες και μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε ένας αστυνομικός ελαφρά, ενώ έγιναν και τρεις προσαγωγές.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγο πριν τις 16.00 το μεσημέρι, ολοκληρώθηκε η πορεία χιλιάδων μαθητών και φοιτητών από όλη την Ελλάδα, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στα Προπύλαια για το πανελλαδικό συλλαλητήριο κατά της ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων

Στην πορεία υπολογίζεται ότι συμμετείχαν περισσότερα από 15.000 άτομα. Ήρθαν φοιτητές από τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Νωρίτερα είχε σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ φοιτητών με οκτώ τραυματίες για το ποιο μπλοκ θα τεθεί στην κεφαλή της πορείας.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στον Ευαγγελισμό.

Η αστυνομία έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας.

Πηγή: skai.gr

