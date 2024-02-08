Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία 89χρονης τον Σεπτέμβριο του 2022 στο σπίτι της

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άντρες που κατηγορούνται για ληστεία μετά φόνου με θύμα 89χρονη, το Σεπτέμβριο του 2022, στον οικισμό Κερασιά, του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδώσει η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και της ληστείας. Είχε προηγηθεί έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται να οδηγηθούν στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια.

Η άτυχη 89χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή από οικείους της, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις Αρχές.

