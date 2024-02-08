Κως: Βρέθηκε η τσάντα της δολοφονημένης Αναστάζια με προσωπικά της αντικείμενα

Εξελίξεις υπάρχουν στην υπόθεση δολοφονίας της νεαρής Αναστάζια στην Κω, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του kosnews24 εντοπίστηκε η τσάντα με τα προσωπικά της αντικείμενα μετά από σχεδόν 8 μήνες.

Συγκεκριμένα, η τσάντα της εντοπίστηκε πριν από τρεις ημέρες, και συγκεκριμένα το απόγευμα της Δευτέρας 5 Φεβρουαρίου 2024 από έναν πολίτη. Είναι η τσάντα που κρατούσε η Αναστάζια την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της, δηλαδή τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, παραδόθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω και μένει να φανεί αν θα προκύψει κάτι νεότερο για την υπόθεση ενώ σύμφωνα με το τοπικό μέσο, η τσάντα ήταν ανοιχτή όταν εντοπίστηκε.

Υπενθυμίζεται πως η Αναστάζια Ρουμπίνσκα βρέθηκε νεκρή στις Αλυκές την Κυριακή 18 Ιουνίου 2023. Από την αρχή βασικός ύποπτος για τις Αρχές ήταν ένας 32χρονος από το Μπαγκλαντές ο οποίος ισχυρίζεται ότι είναι αθώος, ωστόσο τα στοιχεία ήταν αρκετά ώστε να κριθεί προφυλακιστέος.

