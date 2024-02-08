Θεσσαλονίκη: Πορεία ενάντια στο νοσοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια

Συγκέντρωση και πορεία στο κέντρο της πόλης πραγματοποίησαν μέλη φοιτητικών παρατάξεων, συλλογικοτήτων του αντιεξουσιαστικού χώρου και ενώσεων εκπαιδευτικών, που αντιδρούν στο νομοσχέδιο του Yπουργείου Παιδείας, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Καμάρας και από εκεί μέσω των οδών Εγνατίας, Αγίας, Σοφίας, Τσιμισκή, Βενιζέλου κινήθηκαν προς το υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας.

Η πορεία των φοιτητών κατέληξε στον χώρο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του ΑΠΘ.

Πηγή: skai.gr

