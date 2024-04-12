Παράνομη και καταχρηστική η απεργία των Γεωτεχνικών

Παράνομη και καταχρηστική κρίθηκε με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η απεργία που είχαν κηρύξει για τη Δευτέρα, 15 Απριλίου οι Γεωτεχνικοί, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δικαιώνει τις θέσεις και τα επιχειρήματα που ανάπτυξε η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ για το άκαιρο και κοινωνικά επικίνδυνο της απεργίας - αποχής τους από καθήκοντα που άπτονται της προστασίας της δημοσίας υγείας.

Τόνισε ότι «αναγνωρίζουμε ότι πολλά από τα αιτήματα που θέτουν οι ανωτέρω υπάλληλοι είναι δίκαια και για το λόγο αυτό είμαστε πρόθυμοι να τα συζητήσουμε μαζί τους».

Τέλος, στη δήλωσή του ο κ. Αυγενάκης επισήμανε «έχει αποδειχθεί διαχρονικά ότι τα προβλήματα λύνονται με διάλογο, ρεαλισμό και υπευθυνότητα έναντι του κοινωνικού συνόλου, για τα συμφέροντα του οποίου όλοι μαζί αγωνιζόμαστε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

