Έως και 42 % χαμηλότερα σε σχέση με τον Ιανουάριο διαμορφώνονται τα «πράσινα» τιμολόγια ρεύματος του Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των προμηθευτών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η σύγκριση αφορά τις τιμές που χρεώνει ο ίδιος προμηθευτής ενώ η απόκλιση ανάμεσα στο ακριβότερο και το φθηνότερο τιμολόγιο του πρώτου τριμήνου του έτους είναι ακόμα μεγαλύτερη. Με άλλα λόγια οι καταναλωτές που δεν άλλαξαν προμηθευτή στο διάστημα αυτό, για την κατανάλωση του Μαρτίου θα πληρώσουν από 18 έως 42% χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Από τις ανακοινώσεις των τιμολογίων προκύπτει επιστροφή των τιμών σε προ κρίσης επίπεδα ενώ είναι ενδεικτικό ότι δύο από τα "πράσινα" τιμολόγια διαμορφώνονται κάτω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα.

Για την πληρότητα της σύγκρισης οι καταναλωτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη:

Το ύψος του παγίου, το οποίο εκ του νόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 ευρώ το μήνα αλλά υπάρχουν προσφορές που ξεκινούν από χαμηλότερα επίπεδα.

Τα κλιμάκια της κατανάλωσης στα οποία εφαρμόζονται οι χρεώσεις. Οι περισσότερες εταιρείες εφαρμόζουν ενιαία τιμή για το σύνολο της κατανάλωσης, άλλες κλιμακώνουν τη χρέωση όσο αυξάνεται η κατανάλωση.

Την ύπαρξη νυχτερινού μετρητή για τους προμηθευτές που εξακολουθούν να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές (στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής εμφανίζεται μόνο η ΔΕΗ)

Τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζονται οι εκπτώσεις από τις οποίες προκύπτουν οι τελικές τιμές που αναγράφονται στον πίνακα, που είναι κατά περίπτωση η συνέπεια στην πληρωμή, η ηλεκτρονική αποστολή των λογαριασμών και η εξόφληση με πάγια εντολή.

Βασική αιτία της υποχώρησης των τιμών είναι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου κάτω από τα 30 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι η τιμή κυμαινόταν στα 50 ευρώ.

Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται με τη σειρά της στην διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, με φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου που είναι διαθέσιμα στην Ευρώπη καθώς και στη μείωση της κατανάλωσης λόγω ευνοϊκών καιρικών συνθηκών.

Σημαντικό ρόλο στην ελληνική αγορά έπαιξε η θεσμική πρωτοβουλία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη θέσπιση του ειδικού «πράσινου» τιμολογίου που διευκόλυνε τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις προσφορές των προμηθευτών και τόνωσε τον ανταγωνισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

