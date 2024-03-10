Σαν σήμερα 10 Μαρτίου: Ξεσπάει στη Θέρισο η Κρητική Επανάσταση

Γεγονότα

1896: Ο Χαρίλαος Βασιλάκος κερδίζει τον πρώτο σύγχρονο Μαραθώνιο, με 3 ώρες και 18 λεπτά, κατά τη διάρκεια των Α’ Πανελληνίων Αγώνων Στίβου.

1905: Ξεσπάει η Κρητική Επανάσταση στο χωριό Θέρισος, με αρχηγό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Οι κινηματίες με υπόμνημά τους προς τις μεγάλες δυνάμεις ζητούν την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Ο αγγλικός στόλος κατευθύνεται προς το νησί.

1923: Τραγικό ναυάγιο σημειώνεται στο Σαρωνικό. Το επίτακτο ναυαγοσωστικό «Αλέξανδρος Ζ» βυθίζεται κοντά στην Ψυττάλεια, με αποτέλεσμα να πνιγούν περισσότεροι από 150 αξιωματικοί και ναύτες.

1925: Ιδρύεται ο Ολυμπιακός Σύνδεσμος Φιλάθλων Πειραιώς από μέλη του Πειραϊκού Ποδοσφαιρικού Ομίλου και του Ομίλου Φιλάθλων Πειραιώς.

1944: Αναγγέλλεται η δημιουργία της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως (ΠΕΕΑ), γνωστή και ως «κυβέρνηση των βουνών», κατά την διάρκεια της Κατοχής. Προσωρινός πρόεδρός της είναι ο συνταγματάρχης Ευριπίδης Μπακιρτζής, παλαιότερα εκπρόσωπος της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΚΚΑ, και μέλη της οι Εμμανουήλ Μάντακας (ΕΛΑΣ), Γιώργης Σιάντος (ΚΚΕ), Ηλίας Τσιριμώκος (ΕΛΔ), Κώστας Γαβριηλίδης (Αγροτικό Κόμμα) και ο καθηγητής του συνταγματικού δικαίου Αλέξανδρος Σβώλος, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα θα αναλάβει πρόεδρος της ΠΕΕΑ.

2015: Την ομόθυμη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων συγκεντρώνει η πρόταση της προέδρου του Σώματος, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για την επανασύσταση και αναβάθμιση της Διακομματικής Επιτροπής για τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων, την αποπληρωμή του κατοχικού δανείου και την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιολογικών θησαυρών.

Γεννήσεις



1900: Παντελής Πουλιόπουλος, γενικός γραμματέας του ΚΚΕ (1924-1926) και από τα ιδρυτικά μέλη του τροτσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα. (Θαν. 6/6/1943)

1938: Ιερώνυμος Β’, κατά κόσμο Ιωάννης Λιάπης, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.

1958: Σάρον Στόουν, αμερικανίδα ηθοποιός.



Θάνατοι



1970: Βασίλης Αυλωνίτης, έλληνας δημοφιλής ηθοποιός.Υπήρξε από τα σημαντικότερα στελέχη του λεγόμενου ελαφρού θεάτρου και από τους κορυφαίους «τυπίστες» της ελληνικής σκηνής. (Γεν. 1/1/1904)

1992: Γιώργος Ζαμπέτας, έλληνας λαϊκός συνθέτης και βιρτουόζος του μπουζουκιού. (Γεν. 25/1/1925)

2012: Δόμνα Σαμίου, ελληνίδα ερμηνεύτρια και ερευνήτρια του δημοτικού τραγουδιού, με διεθνή αναγνώριση. (Γεν. 12/10/1928)

