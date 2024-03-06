Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου

Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ησύχιος,
Ησύχης, Ησυχία.
Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Σιδηροδρομικών
Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας
Ανατολή ήλιου: 06:48 - Δύση ήλιου: 18:23
Σελήνη 25 ημερών
