Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Μαρτίου

Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας σήμερα 

Εορτολόγιο

Σήμερα Τετάρτη, 6 Μαρτίου, σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Οσίου Ησυχίου του θαυματουργού. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα εξής: Ησύχιος,
Ησύχης, Ησυχία.

Παγκόσμια Ημέρα Δράσης των Σιδηροδρομικών
Παγκόσμια Ημέρα κατά του ενδοσχολικού εκφοβισμού & ενδοσχολικής βίας

Ανατολή ήλιου: 06:48 - Δύση ήλιου: 18:23

Σελήνη 25 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο γιορτές
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark