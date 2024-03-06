Κεφαλονιά: Δύο σεισμικές δονήσεις σε διάστημα λίγων λεπτών

Διπλή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών μέσα σε διάστημα λίγων λεπτών καταγράφηκαν δύο σεισμοί εντάσεως 3,6 και 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην περιοχή Άσσου Κεφαλληνίας.

Η πρώτη δόνηση των 3,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 00:14, ένα χιλιόμετρο Δυτικά του Άσσου με εστιακό βάθος 6,3 Χλμ.

Τρία λεπτά αργότερα, στις 00:17, σημειώθηκε νέος σεισμός εντάσεως 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο δύο χιλιόμετρα Δυτικά του Άσσου και εστιακό βάθος 9,3 Χλμ.

Ακολούθησαν δύο σεισμοί εντάσεων 2,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο πάλι τον Άσσο Κεφαλληνίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.