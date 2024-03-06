Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές με κρούσμα μηνιγγίτιδας σε φοιτητή.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το κρούσμα σημειώθηκε στο πρώην ΤΕΙ της Πάτρας και νυν Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, και όχι στο πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος φοιτητής νοσηλεύεται διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση στον "Άγιο Ανδρέα" και αναμένεται να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.

Τον φοιτητή βρήκαν οι γονείς του σε άσχημη κατάσταση στο σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.