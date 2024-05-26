Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της 22ης Ανάβασης Κύμης “Γιάννης Ηλιόπουλος” ενώ από τύχη δεν τραυματίστηκαν θεατές.

Ένα αγωνιστικό όχημα κατά τη διάρκεια της πορείας του μετά από στροφή ανατρέπεται με σφοδρότητα πάνω στα προστατευτικά και καταλήγει στη μέση περίπου του δρόμου.

Όπως δείχνει το βίντεο επικράτησε για λίγα λεπτά πανικός καθώς αρκετοί θεατές και αστυνομικοί μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο για να δουν ότι είναι καλά ο οδηγός, ο οποίος ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενώ από θαύμα στο σημείο της πρόσκρουσης δεν υπήρχαν άνθρωποι.

Δείτε το βίντεο της ανατροπής του οχήματος:

