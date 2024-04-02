Σήμερα είναι του Οσίου Τίτου του θαυματουργού
Γιορτάζουν: Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σήμερα στις 10:00 οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πορεία, ξεκινώντας από την οδό Σπύρου Πάτση προς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Καθυστερήσεις σημειώνονται, μεταξύ άλλων, στην Κηφισίας, στην Κατεχάκη, καθώς και στην παραλιακή προς τον Πειραιά στο ύψος Ελληνικού - Αλίμου - Νέου Φαλήρου
Σε ποιους να ευχηθείτε
Σήμερα είναι του Οσίου Τίτου του θαυματουργού
Γιορτάζουν: Τίτος, Τίτης, Τίτα, Τίτη *
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.