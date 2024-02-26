Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Ποια γιορτή είναι σήμερα

εορτολόγιο

Σήμερα 26/2/2024 σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της:

Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος

Γιορτάζουν οι :

  • Ανατολή
  • Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *
  • Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *
  • Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
  • Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
