Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος

Γιορτάζουν οι :

Ανατολή

Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *

Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *

Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *

