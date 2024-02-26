Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα 26/2/2024 σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της:
Αγίας Φωτεινής, Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος, Οσίου Πορφυρίου, Αγίου Σεβαστιανού δουκός, Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
Γιορτάζουν οι :
- Ανατολή
- Πορφύριος, Πορφυρός, Πορφύρης, Πορφυρή, Πορφυρία, Πορφύρα, Πορφυρώ, Πορφυρούλα *
- Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης *
- Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
- Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτις, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ *
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.