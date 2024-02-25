Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 45χρονου για απάτη και παραχάραξη νομίσματος

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 45χρονος για τον οποίο εκκρεμούσε Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για απάτη και παραχάραξη νομίσματος.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί του τμήματος αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών των Ρουμανικών Αστυνομικών Αρχών και του Εθνικού Γραφείου SIRENE της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, συνέλαβαν 45χρονο αλλοδαπό, δυνάμει Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης για τα αδικήματα της απάτης και παραχάραξης νομίσματος.

Για τον εντοπισμό του ανωτέρω συστήθηκε ειδικό κλιμάκιο αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων, οι οποίοι μετά από ενδελεχή έρευνα έφτασαν στα ίχνη του και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα όπου διέμενε στους Αμπελόκηπους, στο οποίο πραγματοποίησαν κατ' οίκον έρευνα, με τη συνδρομή του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, παρουσία δικαστικού λειτουργού και τον συνέλαβαν.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.