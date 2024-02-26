Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αποκρυσταλλώθηκε η εικόνα σχετικά με το νέο επίδομα ανεργίας μετά και την παρέμβαση της υπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και την εκπομπή του Γιώργου Αυτιά.

Το νέο επίδομα ανεργίας θα είναι αυξημένο, ανταποδοτικό και εμπροσθοβαρές.

Αυξημένο: Αυτό που ξεκαθαρίζεται από το υπουργείο Εργασίας είναι ότι το νέο επίδομα ανεργίας δεν θα είναι χαμηλότερο για κανέναν.

Αντίθετα, και σύμφωνα με τον σχεδιασμό που γίνεται, επιπλέον της βασικής παροχής που είναι ίση με το 55% του κατώτατου μισθού προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος, θα δίνεται σε όσους μένουν άνεργοι μετά από πολλά χρόνια ασφάλισης – κι επομένως εισφορών στο σύστημα – ένα μπόνους που θα αυξάνει το συνολικό βοήθημα. «Δεν μπορεί ένας άνεργος με 25 χρόνια προηγούμενης εργασίας και ένας με 3 χρόνια να παίρνουν το ίδιο επίδομα» λένε χαρακτηριστικά αξιωματούχοι του υπουργείου Εργασίας.

Ανταποδοτικό: Σύμφωνα με κάποια από τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι, το όριο συνεχόμενων ετών ασφάλισης για την εξασφάλιση του «μπόνους» αναμένεται να είναι τα 5 ή 6 χρόνια. Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας άλλο το μπόνους για κάποιον με 7 έτη συνεχόμενης εργασίας κι άλλο, υψηλότερο, το μπόνους για αυτόν με 15 ή 20 έτη.

Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο τακτικό επίδομα και μπόνους δεν θα μπορούν να ξεπερνούν τον εκάστοτε βασικό μισθό, επομένως βάση αυτής της παραδοχής το μπόνους μεσοσταθμικά αναμένεται να κινηθεί στην περιοχή των 200€.

Εμπροσθοβαρές : Ο άνεργος θα λαμβάνει κατά τους πρώτους μήνες της περιόδου ανεργίας υψηλότερο ποσό το οποίο με την πάροδο των μηνών θα βαίνει μειούμενο. Το συνολικό ποσό πάντως της τακτικής παροχής δεν θα αλλάξει.

Με βάση δηλαδή τα σημερινά δεδομένα το ποσό των 5.148€ δεν θα «σπάει» σε 429€ επί 12 μήνες.

Αντίθετα ο άνεργος θα λαμβάνει π.χ. το 70% του κατώτατου μισθού το α' τρίμηνο δηλαδή 546€, το β' τρίμηνο το 60% και 468€ , το γ' τρίμηνο το 50% και 390€ και το τελευταίο τρίμηνο το 40% και 312€ ( Στα ποσά αυτά θα πρέπει να προστεθεί και το μπόνους για όσους έχουν πολλά συνεχόμενα έτη ασφάλισης.

Το εμπροσθοβαρές που θέλει να εισάγει το υπουργείο Εργασίας έχει δύο εξηγήσεις. Αφενός επιθυμία είναι το νέο επίδομα ανεργίας να λειτουργεί ως κίνητρο για την όσο πιο γρήγορη επιστροφή του ανέργου στην αγορά εργασίας. Αφετέρου για να μετριαστεί το «σοκ» που φέρνει στη ζωή του ανέργου ειδικά τους πρώτους μήνες η απώλεια της εργασίας του.

Το επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας που δίνεται με αυστηρά εισοδηματικά και οικονομικά γενικά κριτήρια για περισσότερους από 12 μήνες σε λίγους πάντως ανέργους, βαίνει προς κατάργηση.

Οι ακριβείς παράμετροι του νέου επιδόματος ανεργίας αναμένεται να καθοριστούν τις επόμενες ημέρες όταν θα καταλήξει στην πρόταση του ο ΟΟΣΑ που έχει αναλάβει την εκπόνησης ειδικής σχετικής μελέτης – ίσως να προλάβει και εντός του μήνα να την καταθέσει υπόψη της ελληνικής κυβέρνησης.

Το νέο επίδομα ανεργίας θα εφαρμοστεί με βάση το νέο κατώτατο μισθό ο οποίος θα ισχύσει από την πρωταπριλιά μετά την εισήγηση που θα κάνει η Δόμνα Μιχαηλίδου στο υπουργικό συμβούλιο το αργότερο στις 22 Μαρτίου.

Σε πρώτη φάση θα λειτουργήσει πιλοτικά με τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης τοπικά και στη συνέχεια σε ολόκληρη την επικράτεια.

