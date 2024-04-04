ΕΟΔΥ: 8 νεκροί από κορωνοϊο και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Αύξηση παρουσίασε η θετικότητα για SARS-CoV2 και για γρίπη, καθώς και των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 25-31 Μαρτίου.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρέμεινε στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ο αριθμός των εισαγωγών (n=79) παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό εισαγωγών τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=146) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των εισαγωγών την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=667)

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες 4 εβδομάδες ήταν 2 και ο αριθμός των διασωληνώσεων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 ήταν 15.

Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 12.

Καταγράφηκαν 8 θάνατοι με διάμεση ηλικία τα 85 έτη (εύρος 63-94 έτη). Ο αριθμός των θανάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με τον μέσο εβδομαδιαίο αριθμό θανάτων τις προηγούμενες 4 εβδομάδες (n=11) και ήταν χαμηλότερος από τον αριθμό των θανάτων την αντίστοιχη εβδομάδα του 2023 (n=50).

Η συχνότερη υπο-παραλλαγή της ΒΑ.2 παραμένει η JN.1.

Η επιτήρηση του ιικού φορτίου στα αστικά λύματα έδειξε μείωση της κυκλοφορίας του ιού SARS-CoV-2 σε 6 από τις 8 περιοχές που ελέγχθηκαν.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (δίκτυο sentinel) παραμένει άνω του 10% (εποχικό όριο έναρξης της επιδημικής δραστηριότητας της γρίπης κατά το ECDC) και παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Η θετικότητα των δειγμάτων SARI παρουσίασε επίσης αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν νοσηλευθεί 136 άτομα με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη σε ΜΕΘ και καταγράφηκαν 67 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

΄Εχουν τυποποιηθεί 775 στελέχη γρίπης (προερχόμενα από δείγματα Sentinel κοινότητας, από δείγματα επιτήρησης SARI και από νοσοκομειακά δείγματα εκτός δικτύων επιτήρησης), εκ των οποίων τα 541 (70%) ήταν τύπου Α και 234 (30%) τύπου Β.

Συνολικά, έχουν υποτυποποιηθεί στα δύο Κέντρα Αναφοράς Γρίπης 521 στελέχη τύπου Α. Τα 482 (92,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 39 (7,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

H θετικότητα RSV παραμένει σε χαμηλά επίπεδα στην κοινότητα (δίκτυο Sentinel ΠΦΥ), και στα νοσοκομεία (δίκτυο επιτήρησης SARI).

