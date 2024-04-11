Πάνω από 1700 Τούρκοι τουρίστες έφτασαν σήμερα, Πέμπτη, με καραβάκια και καταμαράν από το Αϊβαλί στο λιμάνι της Μυτιλήνης, επωφελούμενοι της βίζας εξπρές που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα.

Μετά την περίοδο νηστείας, αυτές τις ημέρες οι γείτονες γιορτάζουν το Σεκέρ Μπαϊράμ και αποφάσισαν να περάσουν τις ολιγοήμερες διακοπές τους, που ξεκίνησαν την περασμένη Τρίτη, στη Λέσβο.

Σήμερα, οι Τούρκοι τουρίστες – ανάμεσα τους ολόκληρες οικογένειες, με παιδιά και μωρά στα καρότσια - σχημάτισαν ουρές για τις σύντομες διαδικασίες βίζας και τους ελέγχους του τελωνείου.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Στο Νησί, στην έξοδο τους περίμενε ένα «καλωσόρισμα» με ούζο, καπέλο και εδέσματα, σε μια υποδοχή που οργάνωσε το Επιμελητήριο Λέσβου με τον Σύλλογο Καταστημάτων Εστίασης «Ασπίδα» και συμμετείχε και ο Εμπορικός Σύλλογος Μυτιλήνης.

Συνολικά, πάνω από 6.000 Τούρκοι τουρίστες αναμένονται στη Λέσβο ως το τέλος της εβδομάδας που διανύουμε, γεγονός που έχει σκορπίσει αισιοδοξία στον εμπορικό κόσμο της πόλης και τα ξενοδοχεία.

Οι περισσότεροι έρχονται για πρώτη φορά και σκοπεύουν να κάνουν τρεις διανυκτερεύσεις, με δημοφιλείς προορισμούς πέρα από την πόλη της Μυτιλήνης, τον Μόλυβο, τον Μανταμάδο, την Αγιάσο, τη Σκάλα Ερεσού.

