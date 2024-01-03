Αγαπηδάκη στον ΣΚΑΪ 100,3: Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με το ρυθμό των εμβολιασμών

«Υπάρχει αύξηση στον ρυθμό των εμβολιασμών αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι», τόνισε στο ΣΚΑΪ 100,3 η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη με αφορμή την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού αλλά και γρίπης που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας.

Όπως ανέφερε το γεγονός ότι έχουμε υποδιπλάσιο αριθμό θανάτων σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι δεν μας ανακουφίζει, καθώς με τα εργαλεία που υπάρχουν, όπως φάρμακα και εμβόλια, δε θα έπρεπε να χάνεται ούτε μία ανθρώπινη ζωή.

Σημείωσε ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 657 εμβολιαστικά κέντρα αλλά και κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ που μπορούν να πηγαίνουν σε νησιά ή σε οίκους φροντίδας ηλικιωμένων ώστε να εμβολιάζουν τους πολίτες.

Παράλληλα υπογράμμισε ότι ξεκίνησε ξανά ο ΕΟΔΥ την ενημέρωση των γιατρών για τα νέα επικαιροποιημένα εμβόλια, ώστε να μπορούν να τα συστήνουν στους ασθενείς τους.

Η κυρία Αγαπηδάκη κάλεσε τα ευάλωτα άτομα και τους πολίτες άνω των 60 τα άτομα να προχωρήσουν στον εμβολιασμό για τη γρίπη και τον κορωνοϊό και όσοι έχουν συμπτώματα, ή εχουν διαγνωστεί θετικοί να επικοινωνήσουν άμεσα με το γιατρό τους και να λαμβάνουν αντιική αγωγή.

Οπως εξήγησε η αναπληρώτρια υπουργός το φαινόμενο είναι δυναμικό, «το παρακολουθούμε δεν συντρέχει λόγος πανικού αλλά είμαστε σε αυξημένη εγρήγορση για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους πολίτες».

