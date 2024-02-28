Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ποιά γιορτή είναι σήμερα

Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά 

εορτολογιο,

Σήμερα είναι των Οσίων Κύρας και Μαράννας, Αγίας Κυράννας Νεομάρτυρος και Θαυματουργού

Γιορτάζουν: Κύρα, Κυρά, Κυράτσα, Κυράτσω, Κυράτση, Κυρατσούδα

Μαριάννα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα Γιορτή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark