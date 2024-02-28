Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Δύο στρατιωτικοί πυροτεχνουργοί, ο ένας του στρατού ξηράς και ο άλλος της αεροπορίας, είναι ανάμεσα στους δέκα συλληφθέντες, οι τέσσερεις εκ των οποίων βρίσκονται έγκλειστοι στις φυλακές Δομοκού και Λάρισας, μετά την συντονισμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής.

Η επιχείρηση που ξεκίνησε εχτές το πρωί και περιλάμβανε εφόδους σε δέκα τουλάχιστον οικίες και έρευνες σε δύο σωφρονιστικά καταστήματα έβγαλε «λαβράκι», καθώς κατάφεραν να εξιχνιάσουν πέντε περιπτώσεις επιθέσεων ανάμεσά τους και του παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Το επόμενο βήμα των έμπειρων αξιωματικών της αντιτρομοκρατικής είναι να χαρτογραφήσουν τον ρόλο που είχε ο κάθε ένας από τους συλληφθέντες στις τρομοκρατικές επιθέσεις. Οι δυο στρατιωτικοί δεν φέρονται να είχαν άμεση συμμετοχή στην οργάνωση «Σύμπραξη Εκδίκησης» αλλά να βοηθούσαν στην προμήθεια εκρηκτικών υλών τους επτά κατηγορουμένους που σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συμμετείχαν στην συγκεκριμένη οργάνωση.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δύο εκ των τεσσάρων συλληφθέντων που είναι έγκλειστοι στη φυλακή πιθανόν να έχουν ηγετικό ρόλο ενώ οι υπόλοιποι φέρονται να ανήκαν στον εκτελεστικό βραχίονα.

Οι δέκα συλληφθέντες - ανάμεσα τους και οι έγκλειστοι στις φυλακές- κατηγορούνται για κατά περίπτωση, συμμετοχή και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, αξιόποινη υποστήριξη και παροχή ουσιωδών πληροφοριών, απόπειρα ανθρωποκτονίας, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι πέντε περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν είναι:

1)αποστολή παγιδευμένου με εκρηκτική ύλη φακέλου στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, ο οποίος βρέθηκε την 12-02-2024,

2) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε υποκατάστημα τράπεζας στα Πετράλωνα την 25-01-2024,

3) έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 13-11-2023 σε κτιριακό συγκρότημα στην Κηφισιά, όπου στεγάζεται εταιρεία,

4) ρίψη χειροβομβίδας την 08-07-2023 σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας σωφρονιστικού υπαλλήλου, το οποίο ήταν σταθμευμένο σε χώρο στάθμευσης πολυκατοικίας στο Χαϊδάρι και

5) ρίψη χειροβομβίδας και έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού την 24-06-2023 σε αυλή οικίας στη Λάρισα.

Όσον αφορά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, σφαίρες, ποσότητες εκρηκτικής ύλης, κινητά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, χειρόγραφες σημειώσεις, μικροποσότητες ναρκωτικών, αυτοκίνητα μοτοσυκλέτες κ.α.

Όλα μεταφέρθηκαν άμεσα στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ προκειμένου να εξεταστούν.

Η οργανωμένη επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής έγινε καθώς, συμφωνα με πληροφορίες, υπήρχαν φόβοι για νέα χτυπήματα.

Το τελευταίο διάστημα είχε προκληθεί έντονη ανησυχία στις Αρχές από τα συνεχόμενα απειλητικά τηλεφωνήματα αγνώστων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε τηλεοπτικούς σταθμούς, πρεσβείες και σημεία έντονου ενδιαφέροντος.

«Επαναστατική γυμναστική» ή αργόσχολοι που δεν είχαν τι να κάνουν; Αυτό ήταν το ερώτημα των αξιωματικών της ΕΛΑΣ, οι οποίοι μετά την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού στην Σταδίου όπως τόνιζαν δεν υπήρχαν περιθώρια εφησυχασμού.

Μάλιστα όπως είχε αποκαλύψει ο ΣΚΑΙ, πριν λίγες ημέρες είχε σταλεί σε επικεφαλείς αστυνομικών υπηρεσιών εμπιστευτική διαταγή για αυξημένα μέτρα ασφαλείας υπό τον φόβο νέου τρομοκρατικού χτυπήματος.

Πηγή: skai.gr

