Ένας τραυματίας μετά απο τροχαίο στο Χαλάνδρι

Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας, από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από τροχαίο, επί της οδού Αποστολοπούλου, στο Χαλάνδρι. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.
Πηγή: skai.gr
- Μεσολόγγι: Στα χέρια των Αρχών τετράδιο με τις οικονομικές συναλλαγές του 31χρονου Μπάμπη
- Τριαντατριάχρονη θύμα ηλεκτρονικού ψαρέματος στην Φλώρινα- Πώς έπεσε στην παγίδα των επιτήδειων
- Παραμένουν στον κόμβο Ε65 οι αγρότες στην Καρδίτσα - Νέα δυναμική διαμαρτυρία αναμένεται την Πέμπτη από τους αγρότες των Φαρσάλων
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.