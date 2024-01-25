Ένας τραυματίας μετά απο τροχαίο στο Χαλάνδρι

Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ένας τραυματίας, από ΙΧΕ όχημα, έπειτα από τροχαίο, επί της οδού Αποστολοπούλου, στο Χαλάνδρι. Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.