Στον κόμβο του Ε65 στην Καρδίτσα παραμένουν οι αγρότες οι οποίοι άρχισαν να μαζεύονται εκ νέου στο σημείο λίγο μετά τις 6.30 το απόγευμα της Τετάρτης και μετά την απομάκρυνσή τους.

Σύμφωνα με το karditsalive.gr στις εισόδους και εξόδους παραμένουν παρατεταγμένα αγροτικά οχήματα όπως συγκεντρώθηκαν το μεσημέρι και στο σημείο η κυκλοφορία στο επαρχιακό δίκτυο γίνεται μέσω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Στα σημεία που οδηγούν πάνω στον Ε65 εξακολουθούν να υπάρχουν οχήματα της αστυνομίας καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Οι αγρότες έχουν στήσει το κιόσκι τους πλέον κάτω από τον αυτοκινητόδρομο ενώ έχουν ανάψει φωτιά για να μπορούν να θερμαίνονται καθώς η θερμοκρασία είναι κάτω των 5 βαθμών Κελσίου και κατά τη διάρκεια της βραδιάς θα πέσει ακόμα χαμηλότερα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Πάνος Γαρουφαλλιάς στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ, δεν αποκλείεται τις επόμενες ώρες οι αγρότες να ανέβουν και πάλι με τα πόδια στην Εθνική Οδό. Παράλληλα, αύριο Πέμπτη αναμένεται οι αγρότες της Καρδίτσας και των Φαρσάλων να συζητήσουν όλοι μαζί τις επόμενες κινήσεις τους όπου μία από αυτές είναι να ενισχυθούν τα μπλόκα και στη συνέχεια να θέσουν τα αιτήματά τους που σχετίζονται με την καταστροφή που υπέστησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Ο κ. Τζέλλας στην τοποθέτησή του μπροστά στους αγρότες ανέφερε ότι η κυβέρνηση το απόγευμα χρησιμοποίησε βία και καταστολή με αποτέλεσμα να έχουμε τον τραυματισμό του ταμία της ομοσπονδίας αλλά και μία προσαγωγή ενός αγρότη. Εμείς τόνισε ο κ. Τζέλλας βγήκαμε να αγωνιστούμε για να μείνει η ύπαιθρος ζωντανή. Θα παραμείνουμε στο δρόμο μέχρι να λυθούν όλα τα προβλήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των πλημμυροπαθών. Ανέφερε ότι αύριο στο σημείο θα είναι ακόμα περισσότεροι αγρότες κάνοντας κάλεσμα να ενισχυθεί η κινητοποίηση και από άλλους φορείς της περιοχής. Το τελευταίο ζήτησε στο σύντομο χαιρετισμό του ο εκπρόσωπος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου και γραμματέας του σωματείου Εμπροροϋπαλλήλων κ. Παπαδόπουλος καταδικάζοντας παράλληλα τη βία από πλευράς των αστυνομικων.

Πλέον το ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο σημείο μεταφέρεται για την αυριανή ημέρα (Πέμπτη 25/1) προς τις μεσημβρινές ώρες.

Λάρισα: Πιο δυνατά και ενεργά μπλόκα από αύριο διαμηνύουν οι αγρότες

Την ίδια ώρα οι αγρότες στη Λάρισα διαμηνύουν πως από αύριο θα υπάρξουν πιο δυνατά και ενεργά μπλόκα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ, Χρήστος Νικολαϊδης, ενώ από την πλερά της η αστυνομία επισημαίνει πως δεν πρόκειται να επιτρέψει στους ασγρότες να αποκλείσουν την εθνική Οδό.

