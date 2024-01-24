Τριαντατριάχρονη θύμα ηλεκτρονικού ψαρέματος στην Φλώρινα- Πώς έπεσε στην παγίδα

Έκανε το λάθος να απαντήσει σ ένα από τα μηνύματα που δεχόταν στο e-mail της για τραπεζικές συναλλαγές και καταχώρησε τους κωδικούς ασφαλείας του e-banking σε μια ιστοσελίδα- παγίδα.

Από τον περασμένο Οκτώβριο και μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων η 33χρονη γυναίκα από την Φλώρινα είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να αδειάζει «συστηματικά και σταθερά».

Ο 53χρονος που τον είχε ψαρέψει στα θολά νερά του διαδικτύου, αποδείχθηκε ευτυχώς για την ίδια ...ερασιτέχνης , αφού η Αστυνομία γρήγορα ανακάλυψε τα ηλεκτρονικά του ίχνη και τον εντόπισε στις πρώτες 3 μεταφορές (1000 ευρώ συνολικά) που έκανε προς τον τραπεζικό του λογαριασμό.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για απάτη με υπολογιστή και υποβλήθηκε ήδη στην εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας.

Με αφορμή το περιστατικό η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά εξαπάτησης, όπως να μην απαντάτε στα μηνύματα, να μην επιλέγετε τους προτεινόμενους συνδέσμους ( links), να μην καταχωρείτε και να μην στέλνετε προσωπικά δεδομένα και προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς καρτών κλπ, και να ενημερώνετε πάντα και άμεσα τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

