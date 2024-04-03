Ένα ακόμη περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύπτεται στην Πάτρα καθώς οι αρχές αναζητούν άνδρα που ήθελε να επιτεθεί με μαχαίρι στη σύντροφό του.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Tempo24, ηλικιωμένη ανέμενε, στον σταθμό του ΟΣΕ στην Πάτρα, από περιοχή της Αττικής, την εγγονή της σύμφωνα με την οποία ο σύντροφός της, την είχε κλειδώσει στο σπίτι, ωστόσο αυτή για καλή της τύχη κατάφερε να ξεφύγει.

Μόλις η κοπέλα έφτασε στον σταθμό, υπάλληλοι αντιλήφθηκαν το περιστατικό και ειδοποίησαν το "100" με αποτέλεσμα άμεσα περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ να φτάσει στο σημείο και να οδηγήσει για λόγους ασφαλείας τις δύο γυναίκες στο τμήμα.

Κι αυτό γιατί σύμφωνα με την καταγγελία ο 52χρονος άνδρας ψάχνει την κοπέλα στην αχαϊκή πρωτεύουσα με μαχαίρι!

Οι αναζητήσεις των Αρχών για τον εντοπισμό του άνδρα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

