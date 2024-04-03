Λαμία: Χτύπησε τη σύντροφό του και καταδικάστηκε

Ακόμη περιστατικό ξυλοδαρμού 20χρονης από το σύντροφό της εκδικάστηκε την Τρίτη (2/4) στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Η 20χρονη είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ξημερώματα της 25ης Μαρτίου είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με το σύντροφό της ο οποίος και την ξυλοκόπησε, κάτι που όπως υποστήριξε, είχε γίνει άλλες τρεις φορές στο παρελθόν.

Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και σε βάρος του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής απειλής και της εξύβρισης.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο των κατηγορούμενο και για τις τρεις κατηγορίες και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης κατ’ συγχώνευση δύο ετών και οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή.

Επίσης του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της εγκαλούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και οποιασδήποτε επικοινωνίας είτε διά ζώσης είτε μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

Σε βάρος της απόφασης ο κατηγορούμενος άσκησε έφεση.

