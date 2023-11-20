Ο θεσμός της Black Friday, κατά τον οποίο τα καταστήματα που συμμετέχουν προβάλλουν πολύ δελεαστικές προσφορές σε επιλεγμένα προϊόντα για περιορισμένο αριθμό ημερών, αντιμετωπίζεται από πολλούς καταναλωτές ως ευκαιρία για αγορές.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας της ΓΣΕΕ συστήνει στους καταναλωτές να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί και να μη δελεάζονται από φαινομενικά εντυπωσιακές προσφορές. Ειδικά τη φετινή χρονιά, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, με την ακρίβεια να επιβαρύνει στον μέγιστο βαθμό τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, η ιεράρχηση των αναγκών και η έρευνα αγοράς καθίστανται πιο αναγκαίες από ποτέ.

Η ένωση προτείνει την τήρηση πέντε κανόνων που, όπως εκτιμά, διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές δεν θα πέσουν θύματα των «προσφορών»:

1. Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή (αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρόκειται να επιλέξουν βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμφέρουσα.

2. Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμβαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογισμό αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες

3. Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς. Ιδίως να ερευνούν αν και κατά πόσο επιβάλλονται τόκοι στην αγορά αυτή, αφού, στην περίπτωση αυτή, το κόστος αγοράς αυξάνει ραγδαία.

4. Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προσφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι' αυτό εάν μετανιώσετε, δεν έχετε τη δυνατότητα αλλαγής

5. Να ζητάνε πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της απόδειξης είναι απαραίτητη.

Επίσης σημειώνει: «Καλό θα ήταν να γνωρίζουν όλοι ότι η καταναλωτική φρενίτιδα που με τεχνικές marketing δημιουργούν μεγάλοι παράγοντες του εμπορίου (Βlack Friday, άνοιγμα καταστημάτων τις Κυριακές, λευκές νύκτες κ.λπ.) έχει ως αποτέλεσμα την υποσυνείδητη άσκηση ψυχολογικής πίεσης στον καταναλωτή, ο οποίος αισθάνεται ότι "πρέπει" να εκμεταλλευτεί τις προσφορές σπεύδοντας στα μαγαζιά.

Στο σημερινό πλαίσιο της εκρηκτικής ακρίβειας σε αγαθά πρώτης ανάγκης, ο καταναλωτής οφείλει να ενεργεί τις αγορές του με σύνεση και περίσκεψη».

