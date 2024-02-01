Για δεύτερη μέρα, σήμερα το μεσημέρι λίγο μετά τις 2:00’, οι αγρότες του μπλόκου της Αταλάντης, προχώρησαν σε κατάληψη των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας της εθνικής οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου της Σκάλας Αταλάντης.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από εναλλακτικές οδούς.

Το μπλόκο της Αταλάντης ενισχύεται συνεχώς από αγρότες όλης της Λοκρίδας οι οποίοι είναι αποφασισμένοι να φτάσουν όπου μπορούν, προκειμένου να ακουστούν τα αιτήματά τους από την Κυβέρνηση.

