Από την ερχόμενη Τρίτη, 30 Ιανουαρίου ξεκινά η υλοποίηση 819 Προγραμμάτων Κατάρτισης για Νέους Γεωργούς, διάρκειας 150 ωρών έκαστο.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στις καταρτίσεις θα συμμετάσχουν 14.627 δικαιούχοι Νέοι Γεωργοί από όλες τις Περιφέρειες της χώρας, στο πλαίσιο εφαρμογής του Προγράμματος: «Δράσεις Κατάρτισης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για νέους γεωργούς και μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις», για τους δικαιούχους της 3ης Προκήρυξης του υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020».

Τα προγράμματα θα χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες: Φυτική παραγωγή, Ζωική παραγωγή και Μελισσοκομία και ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης είναι 14.295.950 ευρώ.

Η κατανομή των δικαιούχων με βάση την κατεύθυνση της γεωργικής τους εκμετάλλευσης είναι:

* Φυτική Παραγωγή: 9.963 δικαιούχοι

* Ζωική Παραγωγή: 3.867 δικαιούχοι

* Μελισσοκομία: 897 δικαιούχοι

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τα προγράμματα θα λάβουν χώρα στις 38 δομές αγροτικής κατάρτισης τα Κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» του Οργανισμού, τα οποία διαθέτουν σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή και εξοπλισμό και στην υλοποίησή τους, θα συμμετέχουν εκπαιδευτές από́ το επικαιροποιημένο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλικών του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι για την επιστημονική́ τους γνώση, την επαγγελματική́ εμπειρία τους και είναι σε θέση να καλύψουν με επιτυχία τους μαθησιακούς στόχους.

Σημειώνεται ότι η διάρκεια των προγραμμάτων ανέρχεται σε 150 ώρες, εκ των οποίων οι 30 ώρες αφορούν πρακτική́ εξάσκηση στο πεδίο.

Στην πρώτη φάση υλοποίησης τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από τις 30 Ιανουαρίου 2024 έως τις 15 Μαρτίου 2024 στις ακόλουθες περιοχές:

* Σκύδρα (Πέλλα)

* Μακρόχωρι (Ημαθία)

* Αμαλιάδα (Ηλεία)

* Μεσολόγγι (Αιτωλοακαρνανία)

* Ηράκλειο (Κρήτη)

* Βέλο (Κορινθία)

* Βαρδάτες (Φθιώτιδα)

* Αλμυρός (Μαγνησία)

* Λάρισα

* Κυπαρισσία (Μεσσηνία)

* Κομοτηνή (Ροδόπη)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.