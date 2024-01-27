Έβρος: «Στα πράσα» διακινητής που επιχείρησε να προωθήσει παράνομα μετανάστες

Συνελήφθη σε περιοχή των Λαγυνών Έβρου το απόγευμα της Παρασκευής ένας αλλοδαπός διακινητής, την ώρα που εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, να επιβιβάζει σε ΙΧ όχημα τύπου βαν, τέσσερις μετανάστες χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να τους προωθήσει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας.

Το εν λόγω όχημα, καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκαν, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

