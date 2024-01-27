Έξι άτομα συνελήφθησαν χθες το απόγευμα στη Δράμα, μετά από έλεγχο αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Δράμας σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εκεί, ο ένας δράστης, προσωρινά υπεύθυνος του καταστήματος, επέτρεπε στους υπόλοιπους τη διενέργεια απαγορευμένων τυχερών παιγνίων (φρουτάκια) σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο.

Οι συλληφθέντες, κατηγορούμενοι για παράβαση του νόμου περί παιγνίων, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Δράμας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο και αναζητείται.

Από το χώρο του καταστήματος κατασχέθηκαν δεκατρείς ηλεκτρονικοί υπολογιστές και χρηματικό ποσό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Δράμας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

