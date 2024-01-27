Εξαρθρώθηκε άμεσα, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, εγκληματική ομάδα που προέβαινε σε εξαπάτηση ηλικιωμένων με το πρόσχημα της νοσηλείας συγγενικού προσώπου.

Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω ένας 22χρονος αλλοδαπός και μια 20χρονη ημεδαπή, ενώ στην υπόθεση εμπλέκεται ακόμη ένα άτομο συνεργός των δραστών.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας, διάπραξης απάτης, τέλεσης κλοπής, κατοχής ναρκωτικών και όπλων.

Η συμμορία, ενεργώντας με συγκεκριμένη μεθοδολογία και ρόλους, καλούσαν τηλεφωνικά ηλικιωμένους προσποιούμενοι ιατρούς και με το πρόσχημα της επείγουσας χειρουργικής επέμβασης συγγενικού τους προσώπου επιχειρούσαν να αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, διερευνώντας σχετική καταγγελία, κατάφεραν το μεσημέρι της Παρασκευής να εντοπίσουν, με τη συνδρομή ανδρών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.,τους δύο δράστες οι οποίοι μόλις είχαν εισπράξει τιμαλφή από ηλικιωμένη γυναίκα.

Στην κατοχή των δραστών και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε την κατοικία τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Τιμαλφή εκτιμώμενης αξίας 1.000 ευρώ, ως προερχόμενα από απάτη

1.200 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 50 τραπεζογραμματίων, ως προερχόμενα από απάτη

Δίκυκλο μοτοποδήλατο το οποίο είχαν αφαιρέσει και χρησιμοποιούσαν

Δυο μαχαίρια-σουγιάδες

Ακατέργαστη κάνναβη βάρους 11,7 γραμμαρίων

40 ναρκωτικά δισκία

Ζυγαριά ακριβείας

Από την εμπεριστατωμένη εξέταση των στοιχείων της υπόθεσης εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων γυναικών, τις οποίες διέπραξαν στις 24 και 26 Ιανουαρίου 2024, λίγο πριν συλληφθούν και τερματιστεί η δράση τους.

Το κλεμμένο δίκυκλο και τα τιμαλφή αφού αναγνωρίστηκαν αποδόθηκαν στους δικαιούχους, ενώ τα υπόλοιπαπειστήριακατασχέθηκαν.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στη Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Πηγή: skai.gr

