Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την πτώση οροφής στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος»

Προκαταρκτική έρευνα διατάχθηκε για την πτώση τμήματος οροφής στο νοσοκομείο «'Αγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι ένας ειδικευόμενος γιατρός.

Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης Δημήτρης Σμυρνής έδωσε εντολή στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης να παραγγείλει τη διενέργεια της έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν στοιχειοθετούνται τα εξής αδικήματα: παραβίαση κανόνων οικοδομικής από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Το περιστατικό συνέβη το περασμένο Σάββατο στους κοιτώνες των γιατρών ενώ στο συγκεκριμένο τμήμα φαίνεται πως είχαν προηγηθεί κάποιες εργασίες που ολοκληρώθηκαν στα μέσα του προηγούμενου μήνα.

Η έρευνα, κατά πληροφορίες, στρέφεται κατά των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας που ανέλαβε τις εργασίες. Στην παραγγελία του, ο εισαγγελέας ζητεί επίσης να προσκομιστούν η πραγματογνωμοσύνη και τα έγγραφα ανάθεσης - εκτέλεσης του έργου. Την προκαταρκτική έρευνα αναμένεται να φέρει εις πέρας Πταισματοδίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.